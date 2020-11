“Sfinci di San Martino” ovvero frittelle dal cuore morbido

Le sfinci di San Martino, sono delle deliziose frittelle dal cuore morbido tipiche della tradizione culinaria siciliana

In Sicilia è usanza prepararle l’undici di novembre, per la festa di San Martino, ma sono state “esportate” con qualche variante nella farcitura (aperte in due e farcite con ricotta) anche il 19 Marzo per la festa San Giuseppe. E’ un dolce gradito da tutti i palati, quindi adatto a qualsiasi evento e al contempo semplice nella preparazione.

Noi al solito proponiamo la ricetta personalizzata della nostra chef “zia Pina”, molto delicata e morbida.

Ingredienti:

1 kg di farina di semola

450 grammi di patate

25 grammi di lievito di birra

1 litro di olio di semi per la frittura (arachidi o girasole)

zucchero q.b.

Miele q.b.

cannella in polvere q.b.

acqua q.b.

PREPARAZIONE

Setacciate la farina e metterla in una ciotola ; lessare e schiacciare le 450 gr di patate con l’apposito utensile; aggiungete le patate schiacciate alla farina e mescolate con le mani; ora al composto aggiungiamo il lievito di birra sciolto in poca acqua tiepida con un cucchiaino di zucchero (serve per migliorare la lievitazione) e mescoliamo nuovamente; aggiungere acqua tiepida poco per volta, in modo da ottenere un impasto molto morbido e senza grumi; lasciate riposare l’impasto coperto da un canovaccio per 1 ora circa ; quando l’impasto sarà quasi raddoppiato di volume siamo pronti per friggere ; versate l’olio di semi scelto in una casseruola a bordi molto alti: le sfince devono galleggiare dentro l’olio durante la frittura; quando l’olio sarà ben caldo, prendete con un cucchiaio l’impasto e fatelo scivolare nell’olio caldo; quando le palline saranno dorate, tiratele fuori dall’olio con una pinza e fatele raffreddare; ora prendete le sfince e passatele nello zucchero miscelato alla cannella, posizionatele in un vassoio e versateci sopra il miele nella quantità che riterrete di vostro gradimento.

Come al solito… Buon appetito!