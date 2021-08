Risotto alla Marinara – La ricetta della Chef “Zia Pina”

Il Risotto alla marinara è un primo piatto di pesce gustosissimo, a base di crostacei e molluschi, tipico della Cucina italiana



Solito primo del pranzo delle domenica, è adattabile a qualsiasi altro evento. La ricetta che vi propone la “Zia Pina” è creata con pesce fresco del mare di Sciacca, che emana un profumo unico, così come il sapore ed infatti la ricetta non prevede l’uso del vino, che in molti casi si usa proprio per “camuffare” i sapori. Ovviamente chi avesse difficoltà nel reperirlo può usare il pesce surgelato acquistabile in qualunque supermercato, ma il gusto ne risentirà… parecchio.

La preparazione non è complicata e richiede poco tempo. Difficoltà media.

Ingredienti per 4 persone:

300 gr di riso per risotto

sale q.b.



Ingredienti per il condimento:

500 gr. crostacei e molluschi puliti

250 gr. di polpa di pomodoro

olio extravergine di oliva q.b.

1 spicchio d’aglio

1 pezzetto di cipolla

prezzemolo q. b.

sale q.b.

Pepe nero q.b.

PREPARAZIONE

In una padella preparate un soffritto con un cucchiaio di olio extravergine di oliva ed uno spicchio d’aglio, soffriggete aggiungendo il misto di pesce precedentemente pulito e tagliato a pezzi piuttosto grossi; Aggiustate di sale e pepe nero e lasciate cuocere con coperchio per almeno 5 minuti a fuoco medio, quando si sarà formato un brodo, separate il pesce, dal liquido che metterete da parte e togliete lo spicchio d’aglio; al pesce, aggiungete la polpa di pomodoro, e fate cuocere a fuoco lento con coperchio per 10 minuti circa; ora tostate il riso in una padella con un po di olio insieme alla cipolla, quando sarà della giusta tostatura, versateci il liquido di cottura del pesce messo da parte; siete pronte ad ultimare la cottura, se necessario, aggiungete un po acqua calda o brodo vegetale, quindi a cottura quasi ultimata aggiungete il pesce con la polpa e aggiustate di sale e pepe. Finito! Non vi resta che distribuire le porzioni nei piatti, guarnendoli con una spolverata di prezzemolo fresco.

Come al solito… Buon appetito!

