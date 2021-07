Calamari ripieni al forno – Ricetta Siciliana

I calamari ripieni sono un secondo elegante gradito da tutti i palati, oltre che di facile preparazione e quindi adatti per rimediare ad improvvisi arrivi di ospiti inattesi

È possibile utilizzare i totani al posto dei calamari. I calamari e i totani, grazie allo loro forma sono degli ottimi “contenitori” per il ripieno, la ricetta della nostra “zia Pina” per la facilità della realizzazione, può essere utilizzata per una cena ad effetto improvvisa, appunto come l’arrivo di ospiti… non invitati.

La preparazione è semplice e non presenta grandi difficoltà.

PREPARAZIONE

Ingredienti per 4 persone

8 calamari (o totani) di medie dimensioni

400 gr di mollica di pane fresca (non usare assolutamente pangrattato secco)

200gr di formaggio pecorino grattugiato

2 spicchi di aglio

1 mazzetto di prezzemolo fresco

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b

1 limone

Pulite bene i calamari, togliete i tentacoli, svuotateli delle viscere, ma sopratutto eliminate la cartilagine trasparente sul dorso, che in cottura rimarrebbe integra ; i tentacoli, al contrario di molte altre ricette, NON vanno assolutamente tagliati e messi all’interno, ma infornateli interi a parte. Se inseriti nel condimento resterebbero duri; ora prepariamo il condimento per riempire i calamari: sbriciolare la mollica con le mani in modo grossolano, quindi spremeteci sopra il limone e lasciate insaporire per qualche minuto, quindi aggiungere il formaggio grattugiato; puliamo gli spicchi di aglio, e togliamo la parte interna (l’anima verde, che è la causa del cattivo odore), quindi tagliateli a pezzettini piccolissimi e miscelateli alla mollica di pane; trituriamo il prezzemolo ed aggiungiamone al composto il necessario (valutate da soli quanto); abbiamo quasi finito, aggiustiamo di sale e pepe e misceliamo il tutto con l’olio di oliva, in modo che il composto risulti omogeneo ed impastato; finalmente siamo pronti a riempire i calamari o i totani con il preparato, poi sistemiamoli in una teglia foderata con della carta forno e unta con un po di olio di oliva; infornate in forno riscaldato a 180 gradi per 15-20 minuti; infine servite ancora caldi in un piatto da portata, intero o affettati e spolverare con un po di prezzemolo tritato.

Come al solito… Buon appetito!

