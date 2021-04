I tortellini ragù e besciamella al forno di “Zia Pina”, sono una specialità creata dalla nostra chef

Ricette di tortellini al forno ne esistono tante e in diverse varianti, ma questa è unica e particolare. E’ un primo piatto eccellente, adatto ad ogni occasione, si presta anche per il pranzo di Natale o per un evento importante. Comodo perché si può preparare prima e servire – riscaldandolo – al bisogno.

La preparazione è un po laboriosa, ma non presenta grandi difficoltà.

Ingredienti per 4 persone

500 gr di tortellini alla carne o al prosciutto crudo

400 gr di macinato misto bovino/maiale

200 gr di piselli (anche surgelati)

1 lt di passata di pomodoro

1/2 cipolla media

1 costa di sedano

1 carota piccola

250 gr. di mozzarella

300 di parmigiano grattugiato

500 gr di besciamella

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

PREPARAZIONE

Pulite bene la cipolla, il sedano e la carota, lavateli e tritateli finemente con un coltello; in una casseruola alta, soffriggete per qualche minuto la cipolla, il sedano e la carota che avete tagliato in un po’ d’olio, aggiungete quindi il macinato di carne e i piselli fate rosolare lentamente; ora aggiungete la passata di pomodoro, aggiustate di sale e pepe e fate cuocere per circa 20/5 minuti (i tempi dipendono dalla consistenza della passata) e comunque finché il ragù non avrà raggiunto la giusta densità e non sarà ancora troppo liquido; Cuocere i tortellini (al dente perché ricuoceranno poi in forno) in abbondante acqua salata, quindi scolate; in una insalatiera mescolate i tortellini con il ragù, la mozzarella tagliata a dadini e la besciamella; sistemate i tortellini conditi in una teglia (meglio se di alluminio) foderata con della carta forno e spolverate con abbondate parmigiano grattugiato; infine infornate a 180° per circa 20 muniti finché non prenderanno il colore oro/bronzo. Prima di servire attendete qualche minuto per dare modo al composto di rassodarsi.

Come al solito… Buon appetito!

