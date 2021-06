Sarde beccafico – Ricetta Siciliana

Le Sarde a beccafico sono dei sandwich appetitosi, un classico della cucina tradizionale siciliana dal gusto forte

Noi come al solito vi proponiamo la ricetta personalizzata della nostra chef “zia Pina”, che è simile all’originale ma più raffinata, risulta più delicata nel gusto ed è adatta anche a chi non ama i sapori decisi . Manca l’uvetta passa e i pinoli e alcuni ingredienti sono diversi. Il periodo migliore per una sarda tenera e non troppo grassa, è aprile – maggio.

La preparazione è semplice e non presenta grandi difficoltà.

PREPARAZIONE

Ingredienti per 4 persone



24 sarde di grandi dimensioni (più facili da lavorare)

400 gr di mollica di pane fresca (non usare assolutamente pangrattato secco)

150 gr di formaggio pecorino grattugiato

2 spicchi di aglio

alcune foglie di prezzemolo fresco tritato

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b

1 limone

200 gr di farina di grano duro (per la panatura)

Pulite bene le sarde, togliete la lisca, la coda e sopratutto la pinna dorsale che anche in cottura rimane durissima, facendo attenzione a non dividerle; ora preparate il condimento per riempire le sarde: sbriciolate la mollica con le mani accuratamente (deve essere di grana fine), quindi aggiungete il formaggio grattugiato; pulite gli spicchi di aglio, e togliete la parte interna (l’anima verde, che è la causa del cattivo odore), quindi tagliateli a pezzettini piccolissimi e miscelateli alla mollica di pane con il formaggio; tritate il prezzemolo ed aggiungetene al composto il necessario (valutate da soli quanto); quindi spremete il limone sopra al composto, aggiustate di sale e pepe e misceliate il tutto con l’olio di oliva, in modo che il ripieno risulti omogeneo ed impastato; sandwich, s chiacciatele bene e passatele nella farina; finalmente siete pronti a riempire le sarde con il preparato: prendete due sarde e imbottitele come se fosse un infine friggetele in abbondante olio preriscaldato (foto sopra), quando cotte, disponetele su carta assorbente… finito!

Come al solito… Buon appetito!

