Alici fritte in agrodolce con olive e capperi – Ricetta siciliana

Le alici fritte con cipolle in agrodolce, sono una delizia che dopo averla assaggiata non potrete più farne a meno. Vanno cotte lentamente in padella con pochissimo olio, aceto, zucchero, olive verdi denocciolate e capperi

È consigliabile prepararle in anticipo, infatti è considerato un piatto freddo e grazie all’aceto, si conserva in frigo per diversi giorni. Potete servirlo come antipasto o come secondo piatto.

La preparazione non è complicata e richiede poco tempo. Difficoltà media.

Ingredienti per 4 persone:

600 gr di alici fresche

farina di grano duro q.b.

6 cipolle rosse o bianche

100 gr di olive verdi denocciolate e sgocciolate

50 gr di capperi sotto sale o sott’olio

olio extravergine di oliva per friggere le cipolle q. b.

60 ml di aceto di vino bianco

2 cucchiai di zucchero

sale q. b.

1 lito di olio di girasole per friggere

PREPARAZIONE

Pulite le alici togliendo la testa, poi apritele a libro e asportare le interiora, la lisca interna e sopratutto la piccola lisca sulla schiena; lavate i filetti di alici ottenuti e mettetele sulla carta assorbente, tamponando bene finché non saranno asciutte; mettete in un piatto abbondante la farina di semola di grano duro, salare (non troppo) e infarinate le alici premendo bene in modo che vengano ben ricoperte dalla semola da entrambi i lati; in abbondante olio di semi, friggete le alici in immersione, quando saranno dorate tiratele fuori e mettetele in un piatto; Passiamo al secondo step. Affettate le cipolle non troppo sottili e metterle in una padella anti aderente con 2 cucchiai di olio extravergine, salate, copritele e fatele cuocere a fuoco basso per circa 15 minuti; quando le cipolle saranno appassite, aggiungete le olive verdi denocciolate, i capperi e fate cuocere ancora per 5 minuti; alzate la fiamma e versate l’aceto nel quale avrete fatto sciogliere lo zucchero, quindi fate sfumare, finché le cipolle non saranno di un bel colore marroncino e lucido; infine aggiungete le alici alle cipolle, fate cuocere a fuoco basso per qualche minuto per incorporare i sapori, spegnete il fuoco e fate riposare in un piatto un paio di ore. Si mangiano a temperatura ambiente.

Come al solito… Buon appetito!

Visite: 110

La Redazione di Fatti&Avvenimenti.