Torta Mimosa – Ricetta facile e veloce

La torta mimosa è il dolce classico dell’8 marzo, festa della donna, il pan di Spagna sbriciolato sulla sua superficie infatti, ricorda i fiori della mimosa

La ricetta che vi propone la nostra chef “Zia Pina” è quella classica e non prevede la frutta, solitamente ananas o fragole, ma chi vuole può aggiungerla alla crema tagliata a pezzetti. Per la bagna è consigliabile il limoncello, ma chi non gradisce l’alcool può sostituirlo con una fialetta di aroma al limone.

La preparazione è semplice e richiede poco tempo.

PREPARAZIONE

Ingredienti per un panettone in teglia da 24 cm:

6 uova

250 gr di zucchero

300 gr di farina 00

6 cucchiai di acqua bollente

1 bustina di lievito per dolci

Ingredienti per la farcitura:

4 tuorli

40 gr di farina

5 cucchiai di zucchero

400 ml di latte

250 ml di panna per dolci

1 bustina di vanillina

Ingredienti per la bagna

200 ml di acqua

2 cucchiai colmi di zucchero

2 cucchiai di limoncello o una fialetta di aroma al limone

Preparate il panettone: prendete 6 uova e separate i tuorli dagli albumi che monterete a neve, poi montate i tuorli con 6 cucchiai di acqua bollente; ora unite i due componenti montati e aggiungete lo zucchero montando con uno sbattitore a velocità massima finché il composto risulti spumoso; sul composto versateci sopra lentamente la farina a pioggia e la bustina di lievito e mescolate delicatamente con un cucchiaio per non smontarlo; Infine versate il composto in uno stampo foderato con della carta forno e infornate a 180°C nel forno statico già caldo per 40 minuti. Quando sarà di un bel colore oro-bronzo sfornate. Preparate la crema: in una casseruola mescolate 4 tuorli con 5 cucchiai di zucchero, poi unite la farina fino ad ottenere un composto omogeneo, quindi aggiungete il latte a filo e la bustina di vanillina, mescolate bene e mettete a cuocere finché la crema non si sia addensata; preparate la “bagna” per il panettone: fate riscaldare 200 ml di acqua con 2 cucchiai da cucina colmi di zucchero, quando, lo zucchero si sarà sciolto, aggiungere il limoncello o la fialetta di aroma secondo la vostra preferenza; prendete il panettone, tagliate 3 strati uguale e uno più piccolo da sbriciolare alla fine, poi posizionate il primo strato sul vassoio; bagnate – ma non inzuppate – il primo strato di panettone con la bagna, quindi versateci sopra un 40% di crema, livellate e posizionate sopra il secondo strato che ribagnerete e versateci sopra un’altro 40% di crema e livellate. aggiungete quindi il terzo strato e con il 20% circa di crema rimasta ricoprite tutta la torta; infine sbriciolate un po di panettone e buttatelo sulla torta, facendolo attaccare alla crema, per creare l’effetto mimosa; non vi resta che guarnire come meglio credete e portare in tavola.

E come al solito… Buon appetito!

La Redazione di Fatti&Avvenimenti.