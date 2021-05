La Torta con fragole e panna della “Zia Pina”, è una ricetta della nostra chef creata sopratutto per essere facilmente preparata in casa da tutti

Questa ricetta è stata pensata con la crema pasticcera, ma potete variarla con qualsiasi altro tipo di crema, ad esempio con crema al limone o al cioccolato, che per molti, fa “pendant” sia con la panna per la gioia dei più piccoli, che con le fragole.

La preparazione è un po laboriosa, ma non presenta grandi difficoltà.

PREPARAZIONE

Ingredienti per una torta di circa 2 Kg



1 confezione di fondo per torta (3 strati)

1 litro di latte P.S.

100 gr di farina 00

200 gr di zucchero per la crema + 3 cucchiai da cucina per la “bagna”

6 tuorli di uovo

1 busta da 500ml di panna da montare

50 ml di liquore limoncello per la bagna

Preparate la crema pasticcera: mettete in una casseruola i 6 tuorli di uovo, 200 gr zucchero e la farina, mescolate bene il composto aiutandovi con una frusta, versate lentamente il latte e amalgamate facendo attenzione a non lasciare grumi, accendete il fuoco e fate addensare la crema, avendo cura di mescolare in continuazione finché non arriva ad ebollizione, quindi togliete dal fuoco, attendete qualche minuto e travasatela in una ciotola continuando a mescolare; prendete il fondo torta, dei tre strati consigliamo di utilizzarne solo due, ma potete benissimo farla a tre strati, la torta verrà più alta… dipende dai gusti; posizionate il primo strato sul vassoio che avete scelto, inserite un cerchio in silicone alimentare (come in foto) che servirà a trattenere la crema; N.B. Se non avete un cerchio in silicone, potete costruirne uno con una busta del latte, che all’interno è protetta con uno strato di alluminio alimentare, basta aprirla, tagliarla in due parti e poi incollarla insieme con del nastro adesivo o spillarla con delle gaffette. preparate la “bagna” per il panettone: fate riscaldare 300 ml di acqua con 3 cucchiai da cucina colmi di zucchero, quando, lo zucchero si sarà sciolto, aggiungere il liquore limoncello; bagnate – ma non inzuppate – il primo strato di fondo torta con la bagna, quindi versateci sopra il 70% della crema che avevate già preparato, livellate e posizionate sopra il secondo strato di fondo torta che ribagnerete, non vi resta che ricoprire con la restante crema e livellate; mettete la torta in frigo per almeno 12 ore per farla rassodare bene; trascorso il tempo di attesa, potete sformare la torta, avrete un cerchio perfetto, su cui vi potete sbizzarrire con la panna per decorarla; Ora montate la panna e passate un primo strato liscio di circa 1/2 cm per fare da base alla decorazione, poi iniziate a lavorare con la siringa o la sacca; se avete una buona mano lavorando con la siringa o con la sacca il risultato dovrebbe essere simile o migliore della torta in foto. Ora divertitevi a decorare con le fragoline, il cui limite è la sola vostra fantasia e ovviamente inserite qualsiasi elemento decorativo vi gusta.

E come al solito… Buon appetito!

La Redazione di Fatti&Avvenimenti.