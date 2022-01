Torta di mele soffice e farcita – Ricetta semplice

La torta di mele farcita con pezzetti di mele, è una ricette semplice da realizzare. Il suo ripieno con i pezzetti la rende soffice e gustosa

È un’ottima soluzione per la colazione del mattino o uno spuntino tra un pasto e l’altro, ma non sfigura neanche come dolce della domenica.

La preparazione è semplice e richiede poco tempo. Difficoltà media.

Ingredienti:

300 gr di farina 00

250 gr di zucchero semolato

70 gr di burro o margarina

3 uova intere

200 ml di latte intero

1 bustina di lievito per dolci

5 mele “Golden Delicious” comunemente chiamate gialle di medie proporzioni

succo di 1 limone e scorza grattugiata

PREPARAZIONE



Sbucciate e affettate 2 mele per la copertura e le rimanenti 3, tagliatele a pezzettini non troppo piccoli per la farcitura e riponetele in un contenitore, quindi irroratele con il succo del limone per evitare che si anneriscano; prendete le uova e separate il tuorlo dagli albumi che monterete a neve, poi sbattete i tuorli con i 250 grammi di zucchero; unite gli albumi montati con i tuorli e amalgamateli delicatamente; al composto ottenuto aggiungete la farina a pioggia, il burro ammorbidito, la scorza di limone grattugiata, poi il latte e mescolate tutto. Infine aggiungete la bustina di lievito e mescolate fino ad ottenete un impasto omogeneo; non vi resta che aggiungere le mele a pezzetti, facendoli amalgamare; foderate con la carta forno una teglia rotonda di circa 26 cm, nella quale verserete l’impasto, livellate e guarnire con le fettine di mela. completate con una spolverata di zucchero; quindi infornate a 180°, per circa 30 minuti. Sarà cotta quando la superficie risulterà di un bel colore dorato e comunque è consigliabile fare la prova con un stuzzicadenti per vedere se l’interno è cotto; Infine quando pronta, fate raffreddare e tiratela fuori dalla teglia.

Come al solito… Buon appetito!

