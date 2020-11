Tetù e teio (uno a te e uno a me) – Dolci siciliani alla mandorla per la commemorazione dei defunti

I “Tetù e teio”, tradotti dal siciliano, “uno a te e uno a me” sono biscotti croccanti all’esterno e morbidi e porosi all’interno. I Tetù sono rivestiti con glassa di zucchero e cacao, mentre i Teio sono ricoperti di glassa di zucchero semplice

Esternamente simili ai taralli, anche per i tetù e teio è tradizioni consumarli in occasione della Festa dei defunti del 2 novembre, ma oggi si trovano tutto l’anno in ogni forno e pasticceria di Sicilia.

La ricetta prevede l’uso casuale di scarti e avanzi di pasticceria, ovvero rimasugli di pan di Spagna, cialde, pasticcini induriti bignè farciti, torte, creme ecc., In casa si può usare qualche brioscina e biscotto, nutella, marmellate e creme varie e compensare il restante ammanco di peso aumentando le dosi degli altri ingredienti principali fino a raggiungere la consistenza di un normale impasto per biscotti semi-morbidi.

La preparazione è semplice e richiede poco tempo. Difficoltà media.

Ingredienti:

600 g di avanzi di pasticceria (biscotti, merendine, pan di spagna ecc..)

200 g di farina 00

150 g di zucchero

120 g di strutto

100 g di farina di mandorle

15 g di ammoniaca per dolci

Due cucchiaini di cannella

Latte q.b.

Un pizzico di sale

Scorza di un limone grattugiata

Scorza di un’arancia grattugiata

Ingredienti per la glassa:

1 kg zucchero semolato

250 ml di acqua

la scorza del limone grattugiato, o cacao in polvere amaro q.b.

PREPARAZIONE

Macinate finemente gli avanzi di pasticceria, quindi impastarteli in una ciotola insieme a tutti gli altri ingredienti, aggiungendo un po’ di latte fino a ottenere una pasta liscia, omogenea e morbida; dividete l’impasto in due parti ed in uno aggiungete del cacao, avrete cosi due impasti uno per i tetù e uno per i teio; con l’impasto ottenuto create delle palline poco più grandi di una noce e non troppo perfette e disponetele in una teglia foderata con della carta forno, ma ben distanziati tra di loro perché in cottura aumenteranno di volume; fateli cuocere in forno preriscaldato a 200 °C per circa 10-15 minuti e comunque finché non saranno dorati;

PREPARAZIONE della Glassa

in un tegame mettete lo zucchero semolato, l’acqua e la metà della scorza del limone grattugiata per i Teio bianchi, o il cacao amaro per i Tetù al cioccolato; accendete il fuoco e portare il composto in ebollizione per qualche minuto mescolando lentamente; fate raffreddare il composto continuando a mescolare, quando incomincia ad essere cremoso immergete le palline nella glassa dentro il tegame, poi con una pinza estraeteli, rimetteteli nella teglia ed infornateli nuovamente per 5 minuti a 120 °C per farli asciugare. Finito! Non vi resta che metterli in un vassoio per consumarli.

Come al solito… Buon appetito!