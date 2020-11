Sfogliatelle ricce alla ricotta – Ricetta semplice e veloce

Le sfogliatelle ricce sono una specialità napoletana, quella che vi propone la nostra Chef “Zia Pina” è semplice e veloce da realizzare ed ha una connotazione tipica siciliana grazie al ripieno di ricotta di pecora e granella di cioccolato



La difficoltà nella preparazione della classica sfogliatella riccia risiede nella pasta sfoglia, molto elaborata e richiede una certa praticità in cucina, per questo la Zia Pina ha utilizzato la pasta sfoglia già pronta in vendita in tutti i supermercati, che vi permetterà in brevissimo tempo di ottenere un ottimo risultato.

La preparazione è semplicissima e richiede poco tempo, a parte l’attesa della pasta in frigo. Difficoltà bassa.

Ingredienti per 14 pezzi:

2 confezioni di pasta sfoglia pronta rettangolare da 275 gr.

strutto o burro q.b.

Zucchero a velo q.b.

Ingredienti per la crema di ricotta:

400 gr. di ricotta di pecora ben scolata

120 gr. di zucchero,

80 gr. di cioccolato fondente,

PREPARAZIONE

Prendete le due confezioni di pasta sfoglia, distendetele su della carta forno e dividetele in due parti uguali; con la macchina per fare la pasta o con l’aiuto di un mattarello, fate diventare il più sottile possibile la sfoglia; in un pentolino sciogliete lo strutto (o il burro), spennellatelo sulla sfoglia spianata e cominciate ad arrotolarla; quando siete arrivate quasi alla fine, aggiungetene un’altra striscia e continuate ad arrotolare. Ripetete il procedimento per tutte e quattro le strisce fino ad ottenete un rotolone; ora prendete il rotolo e per farlo amalgamare mettetelo in frigorifero per una notte intera, oppure per 2 ore nel freezer; trascorso il tempo prendete il rotolo e tagliatelo a fette di 1 centimetro circa, quindi con le dita delicatamente, formate delle conchiglie; Preparate la farcitura. Mettete la ricotta in una ciotola, unitevi lo zucchero e schiacciate con una forchetta fino ad ottenere un composto omogeneo. Tagliate il cioccolato a pezzetti e mescolate con la ricotta. Ora prendete le conchiglie, riempitele con la ricotta e richiudetele, quindi disponetele in un teglia foderata con della carta forno; non vi resta che infornare a 190° per circa 15/20 minuti e comunque finché non saranno dorate. Finito! Non vi resta che spolverare abbondantemente con lo zucchero a velo e portare in tavola.

Come al solito… Buon appetito!