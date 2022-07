Risotto primavera tricolore. Ricetta siciliana facile e veloce

Il “Risotto tricolore” è un piatto dedicato alla recente ricorrenza dell’Unità d’Italia, che il 17 marzo ha celebrato il suo 159esimo anniversario

Il piatto è stato ideato dallo chef saccense Giovanni Montemaggiore, che ha utilizzato ingredienti rigorosamente made in Italy e per lo più a km 0: per la parte rossa fragole mature, per la parte verde kiwi e per la parte bianca gambero rosa di Sciacca (che una volta sbollentato avrà un colore pressoché bianco) e naturalmente riso bianco.

La preparazione non è complicata e non richiede molto tempo.

Ingredienti per 10 persone circa:

800 gr di Riso per risotti

n°2 cipollette lunghe

50 cc. di olio extravergine di oliva

100 cc di vino bianco

150 gr di “vastedda del belìce” (formaggio tipo provola tagliato in cubettini)

100 gr di parmigiano oppure caciocavallo semi-stagionato grattugiato

400 gr di gambero rosa di sciacca sgusciato

150 gr di burro

pepe nero in grani q.b.

sale q.b.

brodo vegetale con gamberetti (senza sedano) q.b.

n° 15 fragoloni (tagliati in cubettini)

n° 2 kiwi (tagliati in cubettini)

PREPARAZIONE

Preparate l’impasto

lessate per brevissimo tempo i gamberi, scolateli, metteteli da parte e conservate il brodo di cottura; In un tegame antiaderente fate rosolare a fuoco moderato il cipollotto tritato con una noce di burro e l’olio extravergine di oliva; quando appassito versateci dentro il riso e mescolate fino a che si crei una leggera crosticina; aggiungete un bicchiere di vino bianco e lasciate sfumare fino a farlo evaporare; è il momento di aggiungere gradualmente il brodo di gamberi ben caldo e lasciate mantecare fino alla cottura del riso (circa 18 – 20 minuti); togliete dal fuoco e aggiungete i formaggi, il resto del burro e del pepe nero grattugiato al momento. mantecate sufficientemente con una paletta di legno, fino ad ottenere un risotto che saltandolo faccia l’onda! : Preparate i piatti posizionate il risotto in piatti già caldi con l’ausilio di un contenitore coppa-pasta rotondo, quando sarà sufficientemente stabilizzato sistemate attorno alla base i cubetti di fragole, al centro sulla parte superiore i cubetti di kiwi ed ai bordi i gamberetti ben allineati; finito, togliete il coppa-pasta e servite!

E come al solito… Buon appetito!

Visite: 263