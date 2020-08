Gli involtini di Pesce spada alla siciliana, sono un piatto tipico della bellissima Isola del Sole. Il profumo sprigionato da questo piatto appaga ancor prima dell’assaggio… imperdibile!

Il pesce spada in Sicilia viene pescato dai battelli locali la notte e l’indomani arriva freschissimo sulle bancarelle dei negozi, pronto per essere usato in mille ricette, gli involtini sono una delle migliori realizzazioni.

La preparazione non è complicata, richiede poco tempo e chiunque si può cimentare nella realizzazione.

Ingredienti 4 persone:

8 fette sottili di pesce spada

500 gr di mollica di pane (no pangrattato)

succo di due limoni

sale q.b.

Pepe nero q.b.

Prezzemolo q.b.

Olio extravergine di oliva q.b.

2 spicchi d’aglio

PREPARAZIONE

Preparate la mollica, mescolandola con sale, pepe e prezzemolo tritato; prendete le fette sottili di pesce spada, ungeteli d’olio d’oliva e passatele nelle mollica che avevate preparato, solo da un lato; prendete l’impasto di mollica già preparato e aggiungete il succo del limone, i due spicchi d’aglio tritati e impastate tutto con un po di olio di oliva, fino ad ottenete un impasto omogeneo; prendete le fettine e nel lato non impanato, al centro inserite un po di impasto di mollica, quindi arrotolate e sigillate con uno stuzzicadenti; disponete gli involtini in un teglia foderata con della carta forno e infornate a 180 gradi per 30 minuti, ma controllate sempre il colore; infine sfornate e servite su un piatto da portata.

E come al solito……………. Buon appetito!