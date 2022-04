Genovesi di Erice con crema di latte – ricetta siciliana

Le genovesi di Erice sono dolci tipici dell’antico borgo che sovrasta Trapani. Sono fatti di pasta frolla con all’interno una delicata crema di latte con pezzi di cioccolata e guarnite con una spolverata di zucchero a velo

Sull’origine del nome non si vi è certezza, ma l’ipotesi più accreditata, è che riprenderebbe la tipica forma del cappello dei marinai genovesi. Nel secolo scorso infatti, per via degli intensi commerci via mare tra le due città, a Trapani di marinai Genovesi ne giravano tanti, da questa somiglianza, sarebbero nate le “genovesi di erice”.

La preparazione non è complicata, richiede poco tempo. Difficoltà media.

Ingredienti per la frolla, per 10 genevosi:

125 gr di farina di grano duro

125 gr di farina 00

100 gr di zucchero

100 gr di burro

2 tuorli

3 o 4 cucchiai circa di acqua fredda



Ingredienti per la crema:

50 gr di zucchero

500 ml di latte

50 gr di amido di mais (o farina 00)

la scorza grattugiata di mezzo limone

zucchero a velo per guarnire q.b.

50 gr di cioccolato fondente da inserire nelle crema fredda

PREPARAZIONE

Con la punta delle dita lavorate le due farine, lo zucchero e il burro fino ad ottenere un composto sabbioso; unite i due tuorli, uno alla volta e infine aggiungete un po alla volta acqua fredda, in quantità necessaria a lavorare l’impasto e a renderlo liscio e omogeneo; lavorate la frolla velocemente per non scaldarla, poi formate una palla, copritela con la pellicola, schiacciatela e riponete in frigo per almeno 30 minuti;

Preparate la crema

In una casseruola versate il latte, l’amido o la farina, lo zucchero, mescolate bene per scioghiere tutti i grumi, quindi mettere sul fuoco basso, mescolando continuamente finchè non si sarà addensato; Spegnete il fuoco, aggiungete la scorza di limone e fate raffreddare completamente;

Preparate le genovesi

Prendete la pasta frolla dal frigo, tagliatene due pezzi di circa 6cm di diametro, lavorateli brevemente tra le mani per ammorbidirli, poi stendeteli su un piano leggermente infarinato e con il mattarello formate due cerchi simili;

Su uno dei due cerchi, con un cucchiaio inserite un po di crema e alcuni pezzetti di cioccolato fondente, poi posizionateci sopra l’altro cerchio di pasta, premete attorno alla crema, come si fa per i ravioli e ritagliate con un cocca-pasta, possibilmente festonato;

Disponete le genovesi su una teglia foderata con la carta forno e infornate in forno caldo a 210° per 10-15 minuti. Quando le genovesi saranno leggermente dorate ai bordi sfornate;

No vi resta che farle raffreddare e di cospargerle di abbondante zucchero a velo.

E come al solito… Buon appetito!

