Crocchette di patate – Ricetta siciliana

Le Crocchette di patate siciliane, fanno parte del variegato cibo da strada, oggi chiamato Street Food

La ricetta affonda le radici in tempi antichi, quando con le cose più facili e a buon mercato da trovare si preparano i piatti per ricorrenze particolari. Oggi si trovano in ogni rosticceria siciliana e a tutte le ore.

La preparazione non è complicata e richiede poco tempo. Difficoltà media.

Ingredienti per 4 persone:

1 Kg di patate

100 gr di parmigiano grattugiato

2 tuorli d’uova

un ciuffetto di prezzemolo

pepe q.b.

sale q. b.

1 litro di olio di girasole per friggere

Ingredienti per la panatura:

2 uova intere

pangrattato q.b.

PREPARAZIONE

Lavate le patate e lessatele intere, con tutta la buccia in una pentola con acqua salata per circa 20 minuti, controllando la cottura con uno stecchino. ATTENZIONE: non taglaiatele in due, altrimenti assorbono acqua e le crocchette in frittura si apriranno; a cottura ultimata, fatele raffreddare fino a quando non saranno tiepide e poi sbucciatele; passatele ancora tiepide con uno schiacciapatate in una ciotola; aggiungete un po di prezzemolo tritato, i due tuorli d’uovo, il parmigiano grattugiato e aggiustate di sale e pepe, quindi mescolate il composto, finché non sarà diventato morbido e asciutto; Siete pronti a creare le crocchette. Prendete una manciata di composto, lavoratelo dandogli una forma cilindrica a “crocchetta” e intingetele nelle altre due uova che avete già provveduto a sbattere, quindi passateli nel pangrattato e riponetele in un vassoio;

infine scaldate l’olio di semi in un tegame alto e friggete le crocchette un po alla volta. Non appena saranno di un bel colore dorato su tutta la superficie, tiratele fuori e riponetele in un foglio di carta assorbente, per togliere l’olio in eccesso. Servite ancora calde.

Come al solito… Buon appetito!