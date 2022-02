La crema all’arancia senza uova e latte è un dessert leggero e gustoso che va consumato da solo o come completamento di altre ricette, come cornetti o brioche e perfetta per farcire torte o crostate alla frutta

Utilissima per tantissime occasioni, è semplice da preparare e richiede poco tempo, ma sopratutto chiunque si può cimentare nella sua realizzazione senza incorrere in risultati non “accettabili”.

Ingredienti:

30 gr di fecola (o amido di mais)

120 gr di zucchero

300 ml di succo d’arancia siciliana

50 ml d’acqua

PREPARAZIONE

Mettete in una casseruola l’amido di mais e lo zucchero, quindi mescolate; aggiungete l’acqua, il succo delle arance e mescolate con una frusta a mano; accendete il fuoco e fate cuocere la crema a fiamma bassa fino a quando non si addenserà; fate raffreddare leggermente, ma se dovrebbe rapprendersi troppo, aggiungete un po di succo d’arancia e mescolate velocemente con una frusta a mano, finché non avrà raggiunto la giusta consistenza. Infine versatela in una ciotola e usatela come più gradite.

E come al solito…Buon appetito!

