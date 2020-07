Brioche con il “tuppo” – Vera ricetta siciliana

Le brioche con il tuppo in Sicilia sono più di una tradizione o un’usanza: sono un’istituzione

Chi è stato in estate, ma non solo, in vacanza nell’isola, avrà sicuramente fatto colazione con granita e brioche con il tuppo, ma avrà anche cenato o semplicemente fatto uno spuntino o un fine pasto con la brioche con tuppo e gelato

La preparazione non è complicata, ma richiede molto tempo e sopratutto attenzione, tutti i passaggi spiegati nella ricetta devono essere eseguiti millimetricamente, pena una brioche dura e sgonfia.

Ingredienti per 10 brioche con il tuppo



250 gr di farina 00

250 gr di farina manitoba

170 gr di latte

80 gr di zucchero

40 gr di burro

30 gr di strutto

2 uova intere

6 gr di sale

1 cucchiaio di miele

1 bustina di estratto di vaniglia

scorza d’arancia e di limone grattugiata q.b.

mezzo cubetto di lievito di birra

1 uovo per spennellare.

PREPARAZIONE

Nella ciotola della planetaria versate il latte tiepido, il lievito, il miele e lavorate per un minuto e in un’altra ciotola sbattete le uova intere. Unite i due composti ed aggiungete la farina, la vaniglia, la scorza, lo zucchero, il burro fuso e lo strutto. Azionate la planetaria e lavorate il composto per una quindicina di minuti, poi aggiungete il sale e lavorate per altri 5 minuti. Trasferite l’impasto in una ciotola grande, coprite con della pellicola e fate lievitare per 3 ore dentro il forno spento. Trascorso il tempo di lievitazione, prendete l’impasto e lavoratelo per qualche secondo con le mani. Ora potete formare 10 palline di circa 85g per le briosche e altre 10 palline di circa 15 g per il “tuppo”. Mettete le palline più grandi in una teglia foderata da carta forno. Al centro di ogni pallina grande create un piccolo incavo con un dito in modo da poterci inserire la pallina più piccola, il ”tuppo”. Spennellate le brioche col tuppo con l’uovo sbattuto e fate lievitare per due ore. A lievitazione ultimata, spennellate nuovamente le brioche col tuppo con l’uovo sbattuto e infornate nel forno, preriscaldato a 200 gradi, per circa 20 minuti.

E come al solito…Buon appetito!